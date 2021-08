Município oferece oportunidade para cursos profissionalizantes pelo SENAC

O município de Senador Guiomard em uma parceria com o Serviço Nacional de Apoio ao Comércio – Senac oferece vagas para os cursos de auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos e técnico em computação.

Para a matrícula os interessados devem se dirigirem ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, munidos dos documentos pessoais como RG, CPF e se enquadrarem no critério de renda, a ser explicado no momento da inscrição.

A formação nos três cursos fazem parte do programa Qualifica Acre, que visa retomar a economia após o período de COVID-19. A Federação do Comércio através do Senac tem desenvolvido formações em parceria com as prefeituras em todos os estados.

Os três cursos ofertados são essenciais para quem inclusive busca o primeiro emprego e precisa ao menos colocar qualificação em seus currículos para conseguir a tão almejado vaga, é o que explica a coordenadora do CRAS, Chintia Braña.

O assistente administrativo é aquele profissional que ajuda na organização ou setor em diversas funções. Muitas vezes trata-se de um Vendedor, de uma recepcionista ou mesmo de um servidor de apoio em determinada instituição.

O assistente de Recursos Humanos é o profissional que trabalha diretamente com o setor de admissão ou demissão de pessoal. Ele é o responsável pela contagem e organização dos direitos trabalhistas.

O técnico em computação é o profissional que pode trabalhar em digitação, computação gráfica, dentre outras atribuições.