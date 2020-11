Morre a Mãe do candidato a vice-prefeito Dr. Deison

Morreu na noite desta terça-feira (03) a Mãe do candidato a vice-prefeito Dr. Deison, do Solidariedade, na chapa de Gilson da Funerária, a senhora Lenir Bandeira.

O comunicado foi postado, pelo candidato à Prefeito Gilson da Funerária em sua rede social. Confira.

NOTA DE FALECIMENTO

Venho através desta nota comunicar o falecimento da Mãe do nosso candidato a vice-prefeito Dr. Deison, a senhora Lenir Bandeira.

Que Deus em Cristo conceda forças a família enlutada, especialmente ao Dr. Deison, este jovem médico que honra seu trabalho.

Nesta ocasião suspendo as atividades públicas de campanha, momento no qual convido a todos a prestarem solidariedade aos familiares no velório que acontecerá na residência da família, no centro da cidade.

Senador Guiomard – AC, 03 de novembro de 2020.

Gilson da Funerária

Candidato à Prefeito pelo Solidariedade