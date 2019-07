Moradores do Nabor Júnior discutem programa de Ramais com Gilson da Funerária

Em ritmo de pleno trabalho com as comunidades rurais de Senador Guiomard, o Prefeito Gilson da Funerária se reuniu com os produtores do ramal Nabor Júnior para debater o Programa de Ramais na região.

Trabalhando com a estrutura da Prefeitura no que se refere a maquinário, o Prefeito anunciou para os próximos dias melhorias no Ramal Nabor Júnior, e nas linhas do transporte escolar.

A reunião foi marcada pelo vereador da Comunidade Jamis Queiroz (PR) que juntamente com a Associação dos Moradores ficou encarregado de levantar as necessidades de pontes. A Prefeitura vai subsidiar com materiais de construção, enquanto os moradores ajudarão com madeira.

A comunidade reconheceu o esforço e taxatividade das palavras do Prefeito. Segundo eles, é preciso que se faça uma conversa real sobre o que a Prefeitura pode fazer na parceria com o Governo do Estado e o que eles poderão ajudar, tendo sido estabelecida uma parceria de mútua colaboração.