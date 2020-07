Moradora cobra ponte e desafia babões do Prefeito a fazerem a obra

A paciência da moradora do Quinari Rosilda Costa se acabou com a administração do Prefeito André Maia, especialmente no que se refere a um ponte sobre o Igarapé Iquiri, na zona rural do município.

Ao reclamar sobre a ponte a internauta não poupou aqueles que são remunerados para elogiar ao Prefeito, sendo suas principais tarefas atacarem as honras das pessoas de bem nas redes sociais.

Rosilda ainda lembrou da possibilidade de um acidente, uma vez que as tábuas que fazem a passagem da ponte se destruíram e parte da estrutura baixou. – Esta é a ponte do Iquiri cadê os babão do prefeito pra mandar arrumar? Porque disse que eu só sei criticar?enquanto não acontecer um acidente grave não vão arrumar, escreveu no facebook.