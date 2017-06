Meliantes assaltam loja Gazin e vídeo circula em diversos grupos

Dois meliantes armados e encapuzados entraram na tarde desta sexta-feira (16) na Loja Móveis Gazin, localizada no centro do Quinari e anunciaram um assalto a mão a armada determinando que os funcionários se agachassem e colocassem os celulares em local visível.

Uma pessoa filmou o momento de saída dos assaltantes no aparelho celular do outro lado da rua. No vídeo aparece o motoqueiro e o garupa, não sendo possível identificar os meliantes.

Após o assalto o medo dos comerciantes aumentou. Em conversa com alguns deles no centro na cidade, o clima é de insegurança. Um que pediu para não ter o nome revelado, disse que teme a própria vida e que é necessário que o governo do estado amplie o número de Militares nas ruas.

Até o fechamento dessa reportagem não se sabe a quantia exata levada pelo bandidos. A Polícia Civil deverá um procedimento de investigação. A imagens do sistema de segurança da Gazin poderão ajudar a desvendar mais esse crime.