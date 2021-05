Mailza Gomes prestigia formatura de militares e entrega equipamentos ao Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), realizou a promoção de 18 soldados ao posto de cabo, nesta segunda-feira, 17. Na mesma solenidade, houve ainda a entrega de equipamentos para mergulho autônomo, coletes salva-vidas e materiais de salvamento terrestre. A Senadora Mailza Gomes (PP/AC) participou da solenidade, e parabenizou os bombeiros pela atuação.

or meio de parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e Instituto de Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), o Curso de Formação de Cabos (CFC) teve a duração de dois meses. Neste período, foram ministradas 18 disciplinas, totalizando uma carga horária de 400 horas de aulas, na modalidade semipresencial, devido a pandemia do coronavírus. No total, 52 militares, em todo o estado, concluíram a graduação.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli parabenizou os promovidos e lembrou do compromisso de sua gestão pelo fortalecimento do Corpo de Bombeiros e valorização de seus profissionais, que chegam a arriscar suas próprias vidas para que outras sejam salvas.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli fez ainda a entrega de 120 equipamentos para mergulho autônomo. São luvas, botas, capuzes e roupa especial de mergulho. A prática é considerada a segunda atividade profissional mais perigosa do mundo. Nos rios amazônicos, o desafio para os profissionais acreanos se torna ainda maior.