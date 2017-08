A Liga Desportiva Guiomarense abriu oficialmente no último sábado (12), no Ginásio de Esportes, a primeira edição da copa de Futsal em homenagem ao professor de educação física Doby.

Na abertura aconteceu o desfile das Musas, sendo escolhidas as 5 melhores para a etapa final da competição. Também houve a solenidade com saudação das autoridades presentes, bem como dois jogos.

O presidente da Liga Desportiva afirma que a copa acontece mediante a parceria da Prefeitura de Senador Guiomard e inúmeros patrocinadores, dentre eles políticos locais, empresários e profissionais liberais.

Os demais jogos da competição que encerrará em setembro, acontecerão no Ginásio, nas quintas e sábados, a partir das 19h. O Ginásio fica movimentado com as pessoas que prestigiam a competição.

Veja as fotos passando o mouse por cima da galeria clicadas e cedidas por John Ólivan.