Programa é marcado pelo civismo com cânticos nacionais e disciplina dos alunos e profissionais.

O governo do Acre transformou no último ano, a escola 15 de Junho em cívico militar, uma espécie de gestão compartilhada entre civis e militares.

Agora em 2020, marcando esse novo momento na educação, iniciou na última segunda-feira (02) o ano letivo na Escola Cívico Militar 15 de Junho.

Além do sentimento de civilidade, profissionais que eram contra a implantação do sistema, agora aplaudem nas redes sociais e exaltam o método do governo Bolsonaro.