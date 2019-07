Governador é recebido pelo Prefeito Gilson da Funerária

Na ocasião, títulos definitivos do bairro Amoty foram entregues. A ordem de serviço de reforma e reconstrução do Centro do Idoso foi assinada.

O Governador do Estado Gladson Cameli realizou nesta segunda-feira (15) sua primeira visita institucional após o pleito do ano passado, ao município de Senador Guiomard, em agenda oficial.

A primeira parada do Governador foi na Prefeitura Municipal, em visita de cortesia ao Prefeito Gilson da Funerária, Secretários Municipais e Vereadores aliados da nova gestão. Gilson assumiu a Prefeitura em 07 de janeiro deste ano, em virtude da prisão, afastamento cautelar do Prefeito e renúncia do vice.

Na visita, o Governador disse que Senador Guiomard, carinhosamente chamado de Quinari poderá contar com seu governo. Essa parceria já acontece por exemplo na questão dos ramais. “Venho trazer meu apoio ao Prefeito e ao município, podem contar comigo”, disse.

Mais de 200 famílias recebem títulos definitivos de suas propriedades

Logo após a agenda na Prefeitura, o Governador e o Prefeito se dirigiram até o bairro Amoty, onde junto fizeram a entrega dos títulos definitivos das propriedades urbanas do bairro Amoty Pascoal.

O serviço de regularização fundiária foi realizado pelo Instituto de Terras do Acre – ITERACRE em parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard. A festa ficou por conta do recebimento do documento que significa dignidade e direito efetivo de propriedade.

Ordem de Serviço de reforma do Centro do Idoso

O Prefeito Gilson da Funerária juntamente com o Governador Gladson Cameli por ocasião da entrega dos títulos definitivos assinaram na presença do Governador a ordem de serviço de reforma do Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

O espaço do Centro do Idoso se encontra em precariedade e com economias de recursos próprios da municipalidade, os prédios serão reformados.“As reformas já são fruto de economias e do nosso trabalho de gestão séria dos recursos públicos” disse o Prefeito Gilson da Funerária.

O que as autoridades disseram?

“Amigos e amigas do Quinari, recebam o nosso Governo, sei que estamos iniciando a gestão deste estado, há problemas a serem resolvidos e serão, para isso quero dizer que tenham no Governador Gladson um parceiro, um irmão de vocês”, discursou o Governador.

“Recebemos com entusiasmo a visita do Governador Gladson Cameli no Quinari, sei que nossa cidade com apoio do Governo vai se desenvolver, precisamos nos unir por dias melhores”, disse o Prefeito Gilson da Funerária.

“Eu tenho uma relação com este bairro, minha família começou a sua história aqui no Quinari, já disse ao Prefeito que conte com a deputada federal que teve uma das maiores votações aqui no Quinari”, disse a deputada Federal Vanda Milani.

“O Prefeito Gilson pode contar com nosso apoio. Aqui a gestão é do progressistas, tendo o apoio meu, da Meire, da Mailza Gomes e nossa bancada”, disse o deputado José Bestene.

“Trago meu apoio e abraço ao Quinari, pois sei das dificuldades das Prefeituras, pois o Mazinho já está entrando em parceria com Gladson e o Gilson para reconstruir as ruas de vocês”, reafirmou a deputada Meire Serafim.

“A entrega desses títulos definitivos trazem cidadania para os moradores, sei o processo para que vocês recebessem os documentos, tendo sido despendido dinheiro do estado e do município para acesso de a essa regularização, venho agradecer ao Governador Gladson e ao Prefeito Gilson da Funerária”, lembrou o vereador Fabricio Lima.

Texto: Gilberto Moura

Fotos: Samuel Campos

Transmissão: Italo Janine