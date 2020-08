Gilson da Funerária e Dr. Deison garantem apoio às empresas do Quinari durante visita à granja

Os pré-candidatos do Solidariedade à Prefeitura de Senador Guiomard Gilson da Funerária e Doutor Deison, acompanhados do Médico Veterinário Fernando Bortoloso e do pré-candidato a vereador Tampinha Bittar, visitaram a Granja, Carijó, localizada na zona rural do município, BR317, próximo a Vila Pia.

As lideranças políticas foram recebidas pelo empresário Diogo, que falou do empreendimento, seus desafios e dos sonhos de ver a cidade guiomarense melhorar, uma vez que sua família vem apostando no estado há anos.

A visita das lideranças teve como principal objetivo anunciar a intenção de uma futura gestão Solidariedade no município em priorizar a compra antecipada da nossa produção e fazer um grande plano de incentivo às empresas da região, para que continue ajudando na geração de emprego e renda, conforme explicou Gilson da Funerária.

-A produção rural não pode ser deixada de lado. Temos potencial em laticínios, ovos, criação de peixes e acima de tudo no abate de bovinos. Temos uma das melhores carnes na região. O poder público aqui deve agir para garantir o escoamento da produção, melhorar as pontes e prestar a assistência técnica para o produtor rural, comenta Gilson da Funerária.

O médico Deison Bandeira, enfatizou a necessidade da Prefeitura de Senador Guiomard melhorar suas políticas públicas para área de produção, emprego e renda. Ele disse que vem de uma família que tem profunda ligação com a área rural e produção, por isso acredita que o projeto político do Solidariedade poderá trazer mudanças significativas.