Gilson da Funerária assegura que deixou secretarias em pleno funcionamento

As Secretarias Municipais de Saúde e Educação ficaram totalmente abastecidas, fato comprovado por fotografias e relatórios entregues a gestão de André Maia, que assumiu o governo municipal no último de 04 de setembro.

Na gestão Gilson da Funerária os processos licitatórios aconteceram com ampla concorrência, ocasião que no caso da saúde mais de 10 empresas ganharam o certame. Na internet Gilson declarou: “Não aprende. A política do André Maia é na mentira. Por isso foi preso. Deixei juntamente com a Juliana da Saúde , com o Afonso da Educação, as duas secretarias abastecidas de medicamento e material de uso nas unidades. A verdade prevalece”.

Na área de educação inúmeras empresa concorreram e se tornaram vencedoras. Na administração pelo menos 8 empresas foram licitantes e 5 ganharam o fornecimento.

Desta sorte, restou o município amplamente atendido e seguidor do princípio da eficiência dos gastos públicos. Motivo este que não cola as mentiras plantadas.