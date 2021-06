Ex-prefeito André Maia é alvo de nova operação da Polícia Federal

Nesta quarta-feira, 2, agentes da Polícia Federal deflagraram a Operação Offroad, com o objetivo de reprimir os crimes de desvio de recursos públicos (peculato), fraude à licitação e associação criminosa, ocorridos em 2020 no Município de Senador Guiomard/AC, na gestão do ex-prefeito André Maia (MDB).

Durante a operação foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre e 30 policiais federais participaram da ação. Todos os mandados foram cumpridos em Rio Branco.

As investigações apontam que a gestão anterior do município, aproveitando-se da pandemia da Covid-19 e das facilidades licitatórias decorrentes do surto do vírus, contratou por dispensa de licitação empresa recém-criada para fornecer temporariamente camionetes movidas à diesel, que supostamente seriam utilizadas para distribuição de medicamentos, atendimentos na zona rural do município e a entrega de kits de limpeza, dentre outras demandas geradas a partir das restrições de locomoção decorrentes da situação de emergência de saúde pública internacional.

*Com informações da Assessoria da PF no Acre.