Empresa contratada por André Maia cobra suposto aluguel de caminhonetas ao Quinari

A Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Senador Guiomard, recebeu uma ação na qual determinada empresa cobra do Munícipio em Juízo, o aluguel de Caminhonetas para a Secretaria de Saúde, que teria sido alugadas pela gestão do Prefeito André Maia e do Secretário Gleison Bandeira.



O aluguel de caminhonetas ao munícipio de Senador Guiomard, é alvo de inquérito da Polícia Federal, já tendo como desfecho busca e apreensões, pois nas investigações a autoridade policial descobriu que os pagamentos foram realizados à empresa em sua totalidade, no entanto a mesma não era especializada no aluguel de veículos.



Com uma ação na vara cível, a administração municipal será citada para se manifestar, pagando ou alegando inexistência do direito de pagamento da empresa, logo em seguida o juiz se pronunciando sobre o caso. No processo constam documentos e ordens de serviços não assinadas, o que pode levar a extinção da ação.

Nesta ação caberá o compartilhamento de provas entre a Vara da Fazenda Pública e a Polícia Federal, no intuito de apurar o suposto prejuízo as finanças de Senador Guiomard.

Outro lado

Os citados nesta reportagem não foram localizados para comentar os fatos.