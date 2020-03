Novamente a novela mexicana volta a se repetir no PSD do Senador Petecão no Quinari. O presidente da municipal divulgou nota na qual a executiva recomenda que o Prefeito deixe o Partido, alegando acordos não cumpridos. Veja:

Nota aos filiados do PSD do Quinari !

Como é do conhecimento de todos os filiados, o Diretório Municipal do PSD tem buscado dialogar com o Diretório Estadual, no sentido de construir a unidade entre a Direção Municipal, que representa o coletivo do partido, e o Prefeito André Maia. Mesmo após várias tentativas de entendimento, reunimos mais uma vez na noite desta terça-feira, 10 de Março de 2020, a convite do prefeito, onde ficou claro a falta de confiança entre as partes, em função de compromissos não assumidos por parte do prefeito, em relação aos Filiados que abraçaram a sua candidatura na eleição de 2016. Desta forma, tendo em vista o impasse, os membros do Diretório Municipal, orientaram o prefeito André Maia a buscar outro partido, se houver interesse de participar das eleições de 2020, de maneira que a atual Direção, possa se organizar com vista a buscar a consolidação do projeto político do partido, e que represente os anseios da população do Município de Senador Guiomard.

Senador Guiomard,10 de Março 2020

Raimundo Edex Martins da Silva

Presidente do Diretório Municipal

Por outro lado ao Site Notícias da Hora, Maia diz que não obteve a presidência do Partido, por isso estuda deixar a legenda. Confira:

“O ambiente interno do partido não é bom e pode prejudicar nossa campanha. Talvez seja o caso de avaliarmos o melhor caminho a seguir pelo bem de Senador Guiomard. Porém, nesse momento minha maior prioridade é seguir trabalhando pela minha cidade”, diz André.

Sobre quem fala a verdade ou não, caberá ao leitor fazer o julgamento. Fato é que um grupo liderado por aliados de Branca Menezes trabalham o isolamento do Prefeito do Quinari