Educação reúne professores e pais de alunos do Cemape para entrega do Kit Escolar do ano letivo

A Prefeitura de Senador Guiomard, na gestão da Prefeita Rosana Gomes, através da Secretaria Municipal de Educação reuniu os professores e pais de alunos do Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especial – Cemape para entrega do Kit Escolar do ano letivo de 2021.

Raimundo Nonato, pai da aluna Andréia, foi o primeiro a receber o kit, composto por material de higiene bucal, atividades curriculares e pedagógico. “Minha filha sempre perguntava sobre as aulas. Ela se diverte, gosta das professoras e fica mais feliz com a presença delas”, disse.

Para a professora Elenira Oliveira, as aulas têm efeitos clínicos e pedagógicos importantes. O acolhimento e a integração dos alunos com a arte ameniza os efeitos da rotina. Segundo ela, o tempo nas atividades influencia bastante na forma como eles enfrentam as dificuldades. “ Aqui eles merendam, são tratados com carinho especial. É nosso papel. Finalizou.

O secretário Zezinho Martins, que participou do evento, informou que nesse momento de restrição as aulas ainda serão na forma remota, mas que já recebeu orientação da prefeita Rosana Gomes para que na medida do possível, e de acordo com as regras de saúde, as portas da casa sejam abertas para receber as pessoas no tempo mais breve possível.

Texto Adaptado da SECOM/PMSG