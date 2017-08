Condomínio Horto Florestal Gênesis começa a ser uma realidade no Quinari

O proprietário do Horto Florestal Gênesis, localizado na BR 317, km 03, Fernando Casavechi participou na semana passada de reunião com o Prefeito de Senador Guiomard André Maia, o Secretário de Indústria Comércio e Desenvolvimento Sibá Machado para tratar sobre o empreendimento que vem se instalando no município.

As autoridades conheceram sobre os projetos do empresário, bem como as limitações burocráticas que precisam ser vencidas com ajuda dos entes governamentais para que o empreendimento se concretize, visto que se trata de algo moderno e dentro dos padrões sociais.

O investimento que chama a atenção de quem passa pela BR mede 216.705 metros quadrados. O condomínio fechado terá 492 lotes, que contará com estrutura de saneamento, pavimento, rede elétrica e total segurança. Os investimentos perpassam os 10 milhões de reais, sendo considerado pelo setor imobiliário do Acre, um marco no desenvolvimento do município.

O empresário com sua equipe relatou sobre os entraves burocráticos que o empreendimento sofre. Salientou que tem cumprido com o que determina a legislação vigente e espera das autoridades, total apoio para a continuidade do projeto que pretende gerar mais de 200 empregos diretos.

O Prefeito e o Secretário ficaram entusiasmado com projeto. Na ocasião André Maia destacou que tomara o projeto como sua causa, contribuindo para o avanço do município e fortalecendo a economia local.

O gestor da pasta de Indústria e Comércio deputado licenciado Sibá Machado declarou total apoio. Ressaltou a importância do empreendimento que fica localizado em área estratégia de desenvolvimento, próximo a Zona de Processamento e Importação – ZPE, combinando assim com os avanços e investimentos do governo na região.