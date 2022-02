Com Núcleo do Sinteac omisso, trabalhadores da educação do Quinari buscam um milagre

Com o Núcleo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTEAC, sendo pró-governo municipal, os trabalhadores em Educação do Quinari assistem de camarote o Pastor Luiz Carlos mobilizar greve contra o Governador Gladson Cameli em chamado das lideranças políticas do PT.

Luiz Carlos não discute o vale alimentação que ele negociou com prazo, porém insiste no Plano de Cargos Carreiras e Remuneração – PCCR, em negociação com a administração municipal que tem conhecimento que a Prefeitura opera acima dos limites da lei de responsabilidade.

“Vai ser igual os 31% concedidos, vai ser aprovado, comemorado, depois o TCE/AC vai suspender”, comenta um professor da rede municipal de ensino que já sabe que Luiz Carlos e seus principais aliados como o ex-vereador Alcy tem conhecimento destas informações.

Outra servidora diz, que é uma aparapuca, “é uma armação e os trabalhadores em educação do Quinari não ganharão um real da forma que tá sendo conduzido, teremos que chamar a Rosana do SINTEAC, inclusive para ir no TCE/AC”, pondera uma das professoras do movimento.