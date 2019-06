Carros públicos são identificados com adesivos que contém brasão do município

O município de Senador Guiomard, considerando a troca de gestão e a decisão do Prefeito Gilson Pessoa de valorizar os símbolos oficias do ente público começa o processo de identificação dos veículos oficias com adesivo que compreende o Brasão Oficial, Município de Senador Guiomard e uso exclusivo em serviço.

Ao assumir a gestão em fevereiro o Prefeito evitando gastos resolveu não criar logomarcas e priorizar o símbolo do município e a bandeira, demonstrando assim obediência ao principio da impessoalidade na máquina pública.

Após assumir a gestão, fora verificado a existência de carros oficiais, levantamento em relação aos veículos adquiridos por convênios e locados somente automóveis que correspondam as demandas do ente municipal.