Base aliada tranca a pauta da Câmara Municipal e ainda não votou o orçamento

A base aliada resolveu trancar a pauta da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard e ainda não votou o orçamento para o ano de 2018.

Segundo consta, diversos projetos deram entrada nas duas comissões da casa, a maioria compostas por vereadores da base aliada e até agora não voltaram para o plenário da Câmara.

Questionado se haveria sessão nesta terça-feira (31), o vereador Gilson explicou que a Câmara seguiu o feriado do Dia Municipal do Evangélico.

Sobre os projetos, o vereador afirmou que assim que as matérias retornarem das comissões do poder legislativo, as mesmas serão votadas, visto que há prazo para cumprir.

São presidentes de Comissão o Pastor Uchôa (PSD) e James Queiroz (PR), para os projetos voltaram para o plenário, é necessário o parecer das comissões. A mesa disse que ainda não recebeu os projetos e que votará as matérias pela ordem de entrada nas comissões.

Nos bastidores sabe-se, que o objetivo de alguns vereadores da base aliada é barganharem espaços e dividendos de poder com o prefeito André Maia (PSD). O prefeito André Maia ao ser procurado disse não ter conhecimento da situação.