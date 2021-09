Atualizada a Coluna de Olho em 30/08/2021

Período e apelido

Tá se acabando o período de prova dos vereadores e vereadoras que foram eleitos em 2020. Nos bastidores há quem diga que essa será a legislatura mais imbecil da história da Câmara, pontuando o grande número de fotografias que os pobres vereadores (a) fazem e postam em suas redes sociais.



Bem avaliado

Um Secretário da Prefeita Rosana Gomes que parece dedicado é o Saraiva. Pelo menos nos trabalhos de pintura de faixa, ele acompanhou pessoalmente. Secretário que ninguém ainda não viu ação, principalmente na articulação foi o ex-vereador Adão.



Candidatura de deputado

O advogado Dauster Maciel precisa refletir se será candidato ou não à deputado. Lideranças do seu partido, principalmente o Secretário Israel que é candidato a deputado no próximo ano, precisa de time forte.



James Gomes

O diretor da Casa Civil James Gomes, almeja concorrer uma vaga na ALEAC, James tem se preparado com um bom time, inclusive levou as principais lideranças do PSDB para seu palanque, é esperar que esse time renda ao James Gomes, os votos esperados.



Dívida do Magildo

Blogueiro da capital divulgou o crédito bancário que é executado contra o vereador Magildo. Segundo dados do processo, ele fora avalista. É uma questão judicial que será tratada, pelo vereador e sua defesa. O banco não não dispensa.



Se achando a última coca-cola

O presidente do Sinteac, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores e tem como principais conselheiros figuras carimbas da política do Quinari se acha a última coca-cola do deserto, inclusive anunciou os R$ 600, 00 de “vale alimentação”, que o próprio trabalhou contra nos bastidores, pugnando pelo piso nacional de professores, que inclusive já foi negado pela Justiça.