Atualizada a Coluna de Olho em 13/09/2019

Vice-governador Major Rocha

Apoiadores eufóricos atribuem o retorno de André Maia a articulação e ajuda do vice-governador Major Rocha. Segundo eles, inúmeras tratativas foram realizadas até mesmo em relação ao advogado. Informam que agora o Prefeito tem bom apoio para governar.

Lhe apoiando mais do que nunca

O Prefeito André Maia ganhou na época que esteve fora do poder o apoio do PSDB e do seu próprio partido o PSD, que estava meio afastado. Dentre as lideranças de nome que agora são a favor de sua gestão, pelo que tudo indica se destaca Branca Menezes, Ney do Miltão e Celso Ribeiro.

Não apareceram na foto

Branca Menezes e Celso Ribeiro não foram ao retorno de André Maia, mas seus principais aliados, se fizeram presentes prestigiando o retorno do Prefeito afastado, sob a acusação de atos de corrupção. O apoio finda sendo implícito. Se depender de convite, Branca poderá assumir a educação municipal.

Pelo texto

Pelo texto de André Maia, ele se encontra livre de toda e qualquer denúncia. Aduz que tudo caiu por terra, enfatiza que sofreu e que fora traído. Na fala na Câmara, convidou os presentes a retomar “o que era dele e foi tirado”.

Nas redes sociais

O ex-prefeito Gilson da Funerária enfatizou na sua rede social que o Quinari receberá um ônibus, uma van e a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fruto da delação premiada de Willian Queiroz, homem forte que findou por delatar o Prefeito André Maia. Ele fez uma colaboração premiada e já entregou os bens para a justiça.

Greve da saúde no estado

Se o Governador Gladson Cameli aceitar a demissão de um membro de sua equipe por pressão sindical, se transformará em um governo que cede a pressão pelega. Se pretende demitir aquele diretor da Secretaria de Estado de Saúde, aguarde a poeira baixar.

Fakes da internet

Na internet, ao que indica há uma legião de fake. Pela observação diária é assim, várias figuras já conhecidas, que não tem coragem de colocarem a cara para bater, já começam a agir pela eleição 2020.

Celso Oliveira

O vereador Celso Oliveira, em que pese, ter torcido e votado em enquete de rede social a favor do retorno do Prefeito André Maia, agora já fez um texto falando da inversão de valores. Fica claro que as preocupações do Celso Oliveira não é com o Quinari e sim com ele próprio. Antes criticava a gestão de Gilson e queria o retorno do Maia. Agora crítica o Maia para desgastar, visando a sua candidatura majoritária. Não é preciso ser cientista político para para perceber.