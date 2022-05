Atualizada a Coluna de Olho em 10/05/2022

Política perdeu um grande homem

A política do Quinari perdeu no final de semana um grande homem. Miltão nunca foi agressivo, desrespeitoso. E o vice-prefeito Ney do Miltão copiou seu pai muito bem. Sempre tivemos boas convivência em meio às críticas.

Perdeu a ação do Piso

O ex-vereador Alcy Brito perdeu na Justiça sua ação no qual reivindicava o pagamento do Piso Nacional de Professores. Prevaleceu o entendimento que somente lei municipal pode regular o salário dos professores.

Articulação errada

Por outro lado, a categoria dos professores anda chateada com o Pastor Luiz Carlos. A negociação beneficiou a equipe de apoio e deixou os professores para o próximo ano. Neste intervalo de tempo e desinformação, o Congresso também revogou a Lei do Piso dos professores.

Mudar parte da equipe

A reeleição é bem complicada. Tempo de trabalho a Prefeita Rosana tem de sobra. Se não fazer adequações na equipe articulando política com técnica, em alguns casos vai ter sérios problemas na reeleição. É o que me disse uma pessoa da política local.

O poder é passageiro

Se não mudar parte da equipe, a Prefeita precisará desenhar principalmente para os importados da antiga Frente Popular, que ser cortês com as pessoas como bom dia, boa tarde, tudo bem, ajuda muito na entrada na casa das pessoas em uma futura eleição.

James Gomes

James Gomes em qualquer cenário é uma pessoa relevante no processo político local. Tem sido um bom articulador ao longo do tempo, e é conhecido pela sua forma serena de fazer boas articulações.

Senadora Mailza

A prova que James é um bom articulador foi a chegada da Mailza, sua esposa ao senado. É que na política, vale a articulação, o diálogo e a humildade. A torcida e muitos aliados da Mailza é que ela permaneça no cenário estadual.

Ex-vereador Gilson da Funerária

O vereador Gilson da Funerária confirmou que vai apoiar o deputado André da Droga Vale para um novo mandato de Deputado Estadual. Para Federal Gilson diz que estará com Israel Milani pela gratidão e ajuda em sua campanha. Também afirma com veemência que votará na Dra Vanda para o Senado.

Branca com o Bestene

Em conversa com a professora Branca Menezes, ela me disse que vai apoiar o deputado José Bestene, a quem havia prometido apoio já há algum tempo. Branca permanece uma pessoa do diálogo e agora parece que mais política.