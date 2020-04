Gilson da Funerária

Não esconde de ninguém que seu candidato a vice será o médico Deison Bandeira. Gilson salienta que seu projeto tem sido de renovação, bem por isso fez uma aliança com o advogado Dauster Maciel.

André Maia

André Maia colocou debaixo do braço esses dias o pecuarista Kilson Ribeiro. Ocorre que logo após, lançaram Rener Ribeiro, ex-cantor como pré-candidato a vice de Branca Menezes. Tem pré-candidato que se benze ao dizer que ele poderá ser o vice do André, isso devido a rejeição e aos últimos fatos políticos do Quinari.

Análise fria

Em uma análise fria, um internauta do Portal Quinari avaliou a situação de 6 vereadores denunciados pelo Ministério Público, cujo seus inquéritos se encontram sob a jurisdição federal. Se forem condenados perdem o mandato? São candidatos com chances de serem condenados e perdem o mandato? Com a palavra o eleitor guiomarense.

Relembre: https://portalquinari.com.br/6-seis-vereadores-sao-investigados-na-area-civel-por-corrupcao-ativa-e-passiva/

Mais ou menos

Pré-candidatos que receberam propostas em prol de suas filiações não escondem e repetem a célebre frase. -Se não cumprir, saio fora. A sociedade vem dando respostas a este tipo de acordo.

Branca Menezes

Branca Menezes anunciou que vai com Rener Ribeiro disputar a Prefeitura do Quinari em 2020. Uma pergunta que não quer calar. Como ficará o acordo do Celso com o Prefeito André Maia, ou oferecerá o Kilson para a chapa do Maia? Estão secando a Branca ou o André para no final tentarem a união?

Rosana Gomes

Pela filiação de Tião Alves no PSD, este deverá ser o vice da irmã do ex-prefeito James Gomes e da candidata da Senadora Mailza Gomes. Correndo por fora tem o Ney do Miltão que não esconde a vontade de ser vice na chapa.

Corona descartado

Um suposto caso de corona que aparecia nos relatórios da Secretaria de Estado de Saúde, foi descartado. Volto a me perguntar. Não teria como estes governantes terem adotado controles de viagens para fora do estado? Foram pegos de cuecas nas mãos.

Cegueira por dinheiro

A cegueira por dinheiro ao longo dos anos vem sendo motivo da desgraça dos homens. Na política não tem sido diferente, sempre o tiro sai pela culatra. E o tempo continua a ser o bom amigo de todos.