Atualizada a Coluna de Olho: Aberta a temporada do caça “liderança e eleitor”

Expulsando do grupo

Lideranças da antiga Frente Popular estão expulsando sócios do SINTEAC dos grupos locais e estadual com suas teses petistas. Os professores e funcionários de apoio não dão confiança.

Caça liderança e eleitor

Neste primeiro momento começa a caça das lideranças políticas, para fazer a gestão dos eleitores. As reuniões já começaram.



Eleitores e sua importância

Após caçarem as lideranças, começa os eventos públicos de campanha. E nesta linha se aproxima mais uma eleição, na qual segundos estrategistas, é uma das mais complicadas.



Subsecretária de Educação

Ferrenha defensora de governos petistas, com seu esposo Pedro Câmara e seu ex-esposo Alcy Brito, a professora Helena e os outros citados deverão apoiar até que enfim candidaturas da hoje situação como a Mailza Gomes e o ex-prefeito James Gomes. É a turma hoje que comanda a educação municipal local, com Zezinho Martins.



Legislatura desmoralizada

A atual legislatura da Câmara, em parte tá sendo desmoralizada pelas suas posições políticas cegas. Mesmo sendo base aliada, é possível fazer uma política consciente.



Sem chapa

Deputada Vanda Milani e seu filho Israel Milani não organizaram partido e nem produziram lideranças, hoje estão com pires na mão atrás de espaços nos partidos do Senador Márcio Bittar.



Articulador progressista

Na questão de chapa, o Progressista também patina na formação de grupos e quadros bons para disputa de estadual, tendo somente medalhões o que impede a adesão de novas lideranças.