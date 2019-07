Apoio ao produtor ganha destaque no Quinari

Uma das prioridades da atual gestão são parcerias com os produtores rurais, fato este que vem alavancando a economia local.

Desde que assumiu o Prefeito Gilson da Funerária proibiu o uso de máquinas da Prefeitura para atender grupos de vereadores, o que tem deixado os mesmos enfurecidos.

Agora os produtores podem procurar a Secretaria Municipal de Obras, fazer com os demais um cronograma e serem atendimentos com os dois tratores, com grade aradora que restaram.

Nesta quarta-feira, o Prefeito Gilson visitou produtor de hortaliças acompanhado do Tampinha Bittar, na BR317, no km 16. O gestor municipal acompanhou a horta e disse que ajudará o empreendimento que ajuda no abastecimento local e da capital.