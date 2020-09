André Maia e Rosana Gomes se estranham nas redes pelo apoio do Governador

O Prefeito André Maia e a pré-candidata a Prefeita Rosana Gomes disputam desde ontem o suposto apoio do Governador Gladson Cameli, ambos colocando seus militantes para se engalfinharam.

Maia após 4 anos de mandato, resolveu entregar o Termo de Habite-se da Zona de Processamento e Exportação ZPE/AC ao Governador, dando ênfase ao feito como algo grandioso.

Notadamente a ZPE/AC, projeto do governo do PT, existe há mais de 8 anos dos governos petistas e quase 2 do governo Gladson e do Prefeito André Maia, nunca tendo recebido sequer uma carreta de madeira.

Apoiadores mais astutos de Rosana, em sintonia com a Secretaria de Comunicação do Governo plantaram o texto abaixo no Site Contilnet em claro tom de disputa pelo suposto apoio.

Veja o texto de Contilnet, na coluna Pimenta do Reino de 09/09/2020:

Apoio

O governador Gladson Cameli esteve com o prefeito André Maia ontem (8) em agenda no seu escritório, mas, não gravou nenhum vídeo afirmando apoiar a reeleição do prefeito como seus apoiadores espalharam pelas redes sociais.

Fake

Portanto, a informação de que o Palácio Rio Branco apoia a reeleição de André Maia é Fake News. O governador agradeceu pelo recebimento das mãos do prefeito do termo Habite-se da Zona de Processamento e Exportação, a ZPE.

O apoiador de Rosana Gomes, o conhecido Feitosa disparou que se tratava de uma mentira da equipe do Prefeito André Maia e do Governador.