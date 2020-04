Aliados de André Maia gozam de dirigentes municipais do MDB sobre a filiação do Prefeito no Partido

O tempo fechou nesta segunda-feira, 30, no que se refere aos bastidores da política do Quinari, com o anúncio de filiação do Prefeito André Maia nos quadros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB.

Os aliados do prefeito avacalharam o sindicalista Aderbal Martins e demais dirigentes do Partido no Quinari, afirmando que a política sempre apresenta muitas surpresas no que se refere às alianças e que o Aderbal deveria ficar calado, a partir de agora.

O MDB no Quinari recebeu no ano passado o ex-prefeito Celso Ribeiro como pré-candidato a Prefeito. O Portal Quinari noticiou que Celso estava impedido por condenação criminal e eleitoral.

Depois começou-se uma articulação com Branca Menezes que não largou o seu partido, o PSDB para ir ser marionete de Celso Ribeiro, que nos bastidores, como outros deseja ser o dono da política da terra do amendoim, esquecendo-se do grande capote eleitoral que levou a exatos 12 anos atrás.