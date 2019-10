Academia Brasileira de Direito Civil pública artigo sobre negócios na era digital

A Academia Brasileira de Direito Civil é uma entidade sem fins lucrativos que possui como propósito pesquisar, promover e desenvolver o direito privado, congregando para tanto estudiosos nacionais e estrangeiros que trabalham iluminados pela convicção de que o aperfeiçoamento do direito privado – o direito do cotidiano humano – resultará em uma sociedade mais justa e harmônica.

Nesta esteira a Revista Científica da Academia Brasileira de Direito Civil destina-se à comunicação e divulgação de temas relacionados ao direito privado, contribuindo para o desenvolvimento científico da área jurídica.

Assim, o acadêmico do 3º ano do curso de Direito, Gilberto Moura Santos, com a supervisão do Professor Emerson Silva Costa, escreveu um artigo voltado para a “Incidência dos Direitos das Obrigações na Era Digital”, tendo sido aceito pela conceituada publicação e disponibilizada em sua edição v. 3, n. 1 (2019).

No facebook a publicação foi comemorada pelo autor: “Queridos amigos (a) estou feliz. Mais uma publicação científica na área do Direito de minha autoria, com orientações do Professor @emersoncosta.adv fora aceita e publicada pela Academia Brasileira de Direito Civil, em sua Revista. Tratamos do tema O Direito das Obrigações e sua incidência na era Digital. O artigo aborda avanços tecnológicos, discute o ordenamento voltado às obrigações e foi publicado pela revista como destaque. Confira neste link: https://abdc.emnuvens.com.br/abdc/article/view/34″