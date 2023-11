Rosana Gomes e Márcio Bittar assinam ordem de serviço e mais recursos para Casas Populares

No último sábado no bairro Chico Paulo I, a prefeita Rosana Gomes realizou a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de 31 Unidades Habitacionais.

A prefeita, celebrou o recurso de mais de 5 milhões de reais, fruto de emenda parlamentar do Senador Márcio Bittar. No Quinari, a construção de Casas Populares faz parte da história da cidade, desde a época do ex prefeito Manoel Gomes, tornando-se parte da política do município.

Em seu discurso, Márcio Bittar se diz feliz em ver que as emendas de seu mandato estão sendo bem executadas. “Nada deixa um político mais feliz, do que ver suas emendas sendo bem executadas! Parabéns Prefeita Rosana, para a toda a equipe da Prefeitura, essas 31 casas serão apenas o começo” disse ele.

Em sua fala a prefeita Rosana Gomes destacou a importância da Obra. “Estou muito emocionada meu Senador! O nosso nome está sendo escrito na história do Quinari. Mais 31 famílias serão contempladas, mais 31 famílias realizarão o sonho da casa própria graças ao nosso trabalho” finalizou a Prefeita.

SECOM-PMSG