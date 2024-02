Prefeita Rosana Gomes e Gladson Cameli avançam com drenagem no Quinari

A prefeita Rosana Gomes e o Governador Gladson Cameli, celebram os dias de sol que possibilitam o avanço nos serviços de Drenagem no município. A rua Padre Leite no bairro 18 de Setembro, já está em fase final do trabalho, que resulta na instalação de bocas de lobo para o melhor escoamento da água.

Fruto de emenda parlamentar do Senador Márcio Bittar, a obra visa concluir e resolver de vez os problemas enfrentados pelos moradores da Travessa Eduardo Asmar, que passa por três bairros do município.

As obras tiveram início em dezembro e seguem avançando pelos bairros da cidade. A prefeita Rosana Gomes garante que o trabalho não vai parar.