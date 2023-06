Prefeita Rosana Gomes apoia o Produtor com mecanização de terra

O setor agrícola do Quinari tem papel primordial para o abastecimento de alimentos no mercado local e da capital, Rio Branco. Senador Guiomard é o maior produtor de grãos do Alto e Baixo Acre, graças a força dos produtores rurais e parcerias com gestão da prefeita Rosana Gomes.

A secretária de Agricultura e Pecuária do município comemora o apoio aos produtores dos Assentamentos Pirã de Rã, Bonal e Baixa Verde com uma iniciativa de sucesso. Os bons resultados no trabalho das máquinas da prefeitura junto aos agricultores das regiões tem animado a todos.

“As máquinas trabalham em pequenas áreas fazendo destoca e outros serviços, conforme agendamentos e a disponibilidade dos equipamentos”, disse Zenildo Souza, secretário da pasta.

Segundo o secretário, só nessa região, mais de sessenta produtores familiares foram beneficiadas pelo programa idealizado pela prefeita Rosana Gomes.

“Estamos gerando renda, honrando minha palavra que sempre é de incentivo e apoio ao produtor rural da nossa terra”, disse Rosana. De acordo com Zenildo, a região onde o maquinário trabalha é rica na produção de milho, mandioca, café, melancia e maracujá, mas sem o apoio da prefeitura, o resultado poderia outro.

O maquinário disponível para a preparação da terra ajuda na estratégia de impulsionar a produtividade, no desenvolvimento rural e sustentabilidade.

