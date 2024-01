Polícia Militar em parceria com o Município formam 327 alunos do PROERD

Aconteceu no Centro Comunitário, a formatura de 317 alunos das escolas Orlando de S. Viana e Fenelon Manoel no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), realizado pela Polícia Militar.

Estiveram presentes o vice-prefeito Ney do Miltão, a Cel Eliana Maia, o Comandante do 4º Batalhão da PM , o coordenador do Proerd ,a Secretária de Educação Elisangela Martins, PMS, instrutores do partido programa, alunos, gestores, professores e pais dos alunos formandos, em uma festa bem animada.

Esse é um programa de extrema importância para a sociedade. Através dele, as crianças e adolescentes são orientadas e auxiliadas a fazerem escolhas seguras e saudáveis, longe das drogas, do álcool e da violência. E a PM local tem sido parceira da educação, das famílias e do município.

SECOM/PMSG