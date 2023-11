Republicanos apresenta Executiva e dois deputados federais garantem apoio para Rosana Gomes

O Partido Republicanos organizou um ato para apresentar a Executiva Municipal de Senador Guiomard, que vai atuar para apresentar uma chapa de candidatos a vereadores nas eleições do próximo ano.

O evento aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença dos Deputados Federais Antônia Lúcia e Roberto Duarte que anunciaram que estarão ajudando com recursos e também politicamente a Prefeita Rosana Gomes que permanece filiada no Progressistas e é a Presidente Municipal.

“O Republicanos chega para somar. A deputada Antônia Lúcia e o Deputado Presidente do Partido Roberto Duarte já me ajudam na gestão municipal e agora com seu grupo político no Quinari e no Estado, se somam ao nosso Projeto vitorioso no Quinari, só tenho a agradecer e incentivar a cada liderança”, discursou a Prefeita.

Ao final do evento foi apresentada a Executiva do Republicanos no Município, tendo como presidente Jozimar Barroso e demais membros Rodisclei Souza, Nilber Santos, Marcela Santos, Alison Dankar e Aline Tamires. Novas lideranças serão agregadas no Partido, que deverá apresentar uma chapa com 12 candidatos a vereadores.