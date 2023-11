Dia de finados movimenta o cemitério do Quinari

Um dia antes as secretarias de administração e agricultura deixaram espaço pronto para receber as pessoas que reservam a data para homenagear seus entes queridos já falecidos.

O cemitério recebeu os primeiros sepultamentos em 1962. Hoje o local tem mais de 4 mil pessoas enterradas.

Durante o dia a prefeita Rosana Gomes esteve no local acompanhada do esposo, Paulo. As 9h, teve missa. O celebrante, padre Everton, disse que o espaço do cemitério é universal, ponto de encontro de todos. A Missa teve um grande número de participantes.

As 10h, o pastor Aécio assumiu o público. Segundo ele, esta é a data mais apropriada para pregar aos vivos.

Durante todo o dia as pessoas acenderam velas e fizerem orações, mas também reservava momentos curiosos. Dona Mailza Andrade, 60 anos, passa pelo jazigos de pessoas conhecidas ou não para dar um último retoque, tirando os pequenos ramos de mato. “Me faz bem”, disse ela.

Um dos locais que mais recebeu votantes, foi onde está enterrado Moacir Menezes, que trabalhou como administrador do local por 12 anos, segundo a família.

SECOM-PMSG