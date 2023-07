Assembleia de Deus Brás do Nova Aldeia é a campeã da Copa Gospel de Futsal 2023

Chegou ao fim a Copa Gospel 2023 em Senador Guiomard e como sempre, o público compareceu e participou ativamente das duas partidas.

Antes dos jogos, os torcedores viram a apresentação do Ministério de Dança Noiva do Leão da Igreja Batista do Bosque.

O vice-prefeito Ney do Miltão esteve presente e agradeceu o empenho da prefeita Rosana Gomes pelo incentivo ao esporte, e ao secretário da pasta, Ady Pereira, pela condução dos eventos esportivos no município.

Além de troféus para primeiro, segundo e terceiro lugar, para Melhor Goleiro e Artilheiro, prêmios em dinheiro também estavam em disputa.

A primeira partida foi para definir o terceiro lugar e a Assembleia de Deus Missionária venceu a Católica por 2×1.

No jogo principal entre as equipes da Assembleia de Deus Brás do Nova Aldeia e a Igreja da Paz, os goleiros Willian e João Vitor foram destaques.

Fim do primeiro tempo, 3×1 para os assembleianos. O segundo tempo começou em ritmo acelerado, saindo mais gols. Quando a partida estava 4 x 3, o time da assembleia de Deus fez mais um para sacramentar a vitória.

