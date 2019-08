Willian Queiroz sacudiu areia no ventilador do Prefeito Impedido André Maia

O ex-procurador Jurídico da Prefeitura de Senador Guiomard, na gestão André Maia, Willian Queiroz cometeu com o então Prefeito, o que se diz no ditado popular “sacudiu areia no ventilador” e contou todo o esquema de desvio de verbas públicas que foi orquestrado naquela administração.

No dia 26/02/2019 às 14h 37 min chegou na Procuradoria de Justiça Criminal, na presença dos Procuradores Danilo Lovisaro e Álvaro Luiz de Araújo Pereira, o delator Willian Queiroz acompanhado de seus advogados. Até aquele dia então ele era homem de confiança de André Maia, para contar tudo que sabia do esquema criminoso de desvio de verbas públicas orquestrado na municipalidade de Senador Guiomard.

Com medo de ser preso, o delator abriu a boca e contou tudo que sabia, bem como criou, fazendo a mesma linha da famigerada defesa de André Maia, ao tentar levar seus adversários políticos para o centro do escândalo.

O “empresário”, contou todo o plano para fazer repasses de valores e retirar dinheiro da Prefeitura do Quinari, inclusive citando a existência de documentos. No final do depoimento, ele não escondeu que conversou com a defesa de Maia, bem como com a Mãe do Prefeito, fato este que já leva advogados dos acusados a suscitarem a nulidade das declarações.

O delator não sabia, que as acusações contra ele já contavam com robustas provas colhidas pela Polícia Federal, bem como pelo Núcleo de Tecnologia do Ministério Público do Acre. Ele mencionou ainda o medo que teria do seu amigo André Maia lhe atentar contra a sua própria vida.

Com as declarações do delator, a tese dos que acreditam na inocência do Prefeito impedido vai caindo por terra, bem como aumentam as preocupações de prisões e novas delações premiadas, uma vez que as investigações continuam.