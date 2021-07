Vereadores encaminham oficio pedindo melhorias na AC40

Os vereadores Fabricio Lima (SD) e Sandro Cunha (PP) remeteram um oficio ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE, no qual pedem que o Governo realize tapa-buracos na AC40, bem como promova a limpeza das laterais da pista.

De acordo com os vereadores que enviam o documento, a estrada apresenta inúmeros buracos e tem começado a causar acidentes, podendo a medida urgente de melhorias evitar novos acidentes. Além do Tapa-buracos, eles pedem raspagem na área da ciclovia.

O documento já fora protocolado no órgão responsável e aguarda um despacho do Diretor da autarquia, Petrônio Antunes.

O Governo do Acre vem anunciando melhorias em diversos locais, com a chamada operação apoio, no entanto esses benefícios ainda não chegaram no Quinari e o engenheiro verão vai passando.