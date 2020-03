Vereadores aprovam 3 projetos na Câmara Municipal do Quinari

Os vereadores de Senador Guiomard aprovaram na sessão desta terça-feira (03) três projetos de interesse da sociedade guiomarense. Os projetos foram colocados pela Mesa Diretora que têm a frente o vereador Gilson da Funerária, vereadora Cláudia Lima e vereador Fabricio Lima.

“Os projetos passaram por análise prévia da Mesa Diretora, e nós entendemos que poderiam ser analisados pelo plenário, e assim foi submetido”, destaca a vereadora Cláudia Lima, primeira Secretária.

O primeiro projeto trata de um crédito ao orçamento geral da Prefeitura, para alocação de recursos visando a construção de encostas do Igarapé Judia. Esta é a terceira vez que a equipe do Prefeito André Maia remete a matéria para análise dos vereadores até agora a obra do Judia não saiu.

“Espero que esse projeto saia do papel, irei fiscalizar centavo a centavo”, disse o vereador Fabricio Lima.

O segundo projeto é a autorização dos vereadores para o Prefeito realizar processo seletivo para contratação de 72 profissionais nas demandas de saúde e assistência social. Deverá ser publicado edital para contratação destes profissionais. A Câmara convida a população para fiscalizar.

O terceiro projeto foi o que autoriza o repasse dos serviços de distribuição de água e saneamento para o Governo do Acre, como já acontece. A perspectiva é que o estado faça melhorias e eleve a qualidade da água distribuída as guiomarenses.

Ao comemorar a aprovação das matérias o vereador Gilson da Funerária destacou a participação da oposição e situação na análise dos projetos, comemorando um novo momento que a Câmara tem vivido. “Aqui todos estão trabalhando, e nós estamos cumprindo com o papel de realmente fiscalizar o poder executivo”, finalizou.