Vereadora professora Reginalda se recupera de tratamento de saúde

A vereadora professora Reginalda (Solidariedade) passa por tratamento de saúde. A parlamentar esteve internada e passou por procedimentos cirúrgicos.

Os Trabalhos legislativos da Câmara dos vereadores ainda não iniciaram no ano de 2021, sendo provável que devido a pandemia do novo coronavírus às sessões aconteçam de modo virtual para não descumprir as recomendações sanitárias.

Em contato com a vereadora professora Reginalda Silva ela informou que tão logo tenha melhoras estará de volta na suas atividades parlamentares. Reginalda lembra que terá suas ações voltadas a ajudar as famílias carentes, o esporte, a cultura e o desenvolvimento social.

Outra linha defendida pela professora Reginalda é atuação da Câmara, como órgão fiscalizador e protagonista de políticas sociais do município.