Vereadora Francisca Macedo participa de intercâmbio e segue apoiando o produtor rural

A vereadora Francisca Macedo (PT) participou na semana passada de encontro promovido pelo Secretário de Indústria Desenvolvimento e Comércio Deputado Federal Licenciado Sibá Machado em vários municípios de Rondônia.

O encontro teve como objetivo conhecer as experiências e avanços tecnológicos nas áreas de produção e agricultura familiar no estado vizinho, que vem se destacando no setor de produção.

Francisca ressaltou que conheceu práticas importantes que pretende compartilhar com os produtores, pelos quais atua na câmara. “Tivemos a oportunidade de conhecer experiências de avanços tecnológicos nas culturas de café clonal, cacau clonal, pimenta do reino, urucum e sistemas de Irrigação”.

Ela ainda reconheceu o trabalho dos Secretários de governo em buscar de melhorias para o setor produtivo do estado. “Meus Parabéns ao Dep. Sibá Machado e secretário Reis pela oportunidade que foi nos proporcionada em busca de informações para os nossos produtores da agricultura familiar. Parabenizo também os colegas vereadores e os demais participantes pelo desempenho neste intercâmbio”, finaliza.