Vereadora Cláudia Lima deixa o PT após anos de militância

A professora e vereadora Antônia Cláudia deixou o Partido dos Trabalhadores – PT, na tarde da última segunda-feira (21) alegando incompatibilidade com o projeto político que resolveu trilhar no Quinari, posto que faz parte da composição política do Prefeito Gilson da Funerária.

O primeiro a deixar o PT, foi o professor e Secretário Municipal Carlos Afonso, que frente a pasta da educação já se destaca em seus trabalhos. Cláudia que militou por mais de 30 anos na sigla saiu pela porta da frente, tendo obtido a segurança jurídica que o partido não vai pedir o mandato parlamentar.

Em suas declarações a vereadora disse que permanecerá sua luta em defesa de uma cidade melhor, bem como dos servidores municipais, classe a qual pertence. Ponderou ainda que sua decisão é para ajudar um projeto voltado ao desenvolvimento do Quinari.