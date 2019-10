Vereador ver pleito atendido em relação à sanitário em banco local

Pedido do vereador foi feito em 2017. Banco resolveu atender o pleito e melhorar a vida dos clientes.

O atuante vereador da Câmara Municipal de Senador Guiomard, João Fabrício, reivindicou a instalação de sanitários nas agência bancárias do banco do brasil no município.

A matéria apresentada pelo vereador João Fabrício, através do Ofício nº. 07/2017 datado de 22 de novembro de 2017, requer a construção de banheiros internos nas agências bancárias do município afim de oferecer gratuitamente banheiros masculino e feminino aos clientes, adaptados a portadores de necessidades especiais, no termo da lei federal nº 7.853/89 e o decreto federal nº.3.295/99, para garantir a acessibilidade para uso de todos.

“As filas são intermináveis e o desconforto é grande. Os sanitários são absolutamente imprescindíveis ao atendimento das necessidades fisiológicas dos clientes, especialmente para os mais distantes, que vêm da zona rural e os idosos”, defendeu.

Conforme o pedido, os sanitários devem ser adequados a pessoas com deficiência física e as agências ficam responsáveis pelo serviço de manutenção e higienização.

Hoje o vereador agradece a gerência do banco, que cumpriu com seu requerimento e hoje as agências possuem banheiros adaptados.