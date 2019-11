Vereador João Fabrício comemora aprovação do projeto de lei que institui abertura de farmácia 24 horas

O Vereador João Fabrício, comemora a aprovação do projeto de lei nº 002/2019 de sua autoria, que institui o plantão da farmácia 24 horas no horário das 19 horas as 7 horas da manhã.

O parlamentar destaca a importância da matéria, que agora, segue para ser sancionada pelo Prefeito André Maia, que beneficiará a todos os moradores e visitantes do município, e ainda, contribuirá com a geração de mais emprego e renda na cidade. O projeto foi aprovado na manhã de hoje (12) na 29ª sessão ordinária, presidida pelo vereador Gilson da Funerária.