Vereador diz que gestão usa recurso da iluminação para pagar outro tipo de gastos, Secretário rebate

O Vereador Fabricio Lima, PSDB, usou a tribuna da Câmara dos Vereadores para reclamar sobre os serviços de iluminação pública realizados pela administração do Prefeito André Maia.

Segundo o parlamentar, os serviços não são eficientes e não atendem todos os bairros porque a prefeitura usa os recursos para fazer encontro de contas com as suas dividas, o que caracteriza um possível desvio de finalidade.

De uso de um oficio da empresa distribuidora de energia, o parlamentar disse que levará o caso ao conhecimento do Ministério Público e ainda a justiça, para que impeça o município de praticar tais desvios de finalidade.

Nossa reportagem procurou ouvir a Prefeitura de Senador Guiomard através do Secretário de Finanças Deusdete Cruz que nos informou pelo celular que a gestão não faz encontro de contas, segundo ele a ELETROBRAS, repassa o dinheiro de arrecadação, e o município vai quitando seus débitos com a empresa.

Disse o gestor da pasta de finanças do município: –Não houve nenhum encontro de contas. Houve pagamento. Temos uma dívida de mais de 4 milhões. Foi feito o depósito da COSIP e em seguida efetuado o pagamento da iluminação municipal que está com um rombo enorme, já que não vinha sendo pago! E tem mais… colocar lâmpadas é obrigação do município, só que não temos como colocar um vigia em cada poste, pois quantas colocarmos os vagabundos vão quebrar!