Vereador denuncia uso de máquina pública em propriedade de secretário

O vereador Gilson da Funerária (PP) denunciou nesta terça-feira (30) o provável uso de máquinas da Prefeitura de Senador Guiomard nas propriedades do Secretário Municipal de Meio Ambiente Henrique Cardoso.

Na tribuna o vereador disse que foi ao local, filmou, encontrou a máquina com o adesivo do PAC2 arrancado e ainda verificou que os portões da fazenda estavam fechado. Informou na Câmara que o ato era criminoso e pediu providências por parte do Prefeito.

A reportagem do Portal Quinari passou a ouvir o Secretário de Comunicação do Munícipio Zezinho Avelino que diante dos fatos disse que as fotos de Gilson não provavam o episódio e que cada município dispõe de uma máquina como a citada pelo vereador.

A SECOM do município informou ainda que uma nota deverá ser divulgada pela Prefeitura até o final da tarde desta terça-feira (30) sobre o caso.