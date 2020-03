A Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard abriu edital de seleção pública para seleção de entidades, visando apresentação de projetos. O prazo será do dia 01 de março, até o dia 01 de julho.

Os interessados deverão observar o prescrito no edital 01/2020, no prazo de 90 dias. As entidades após a execução dos projetos deverão prestar contas no período de 90 dias.

Clique e veja o edital.