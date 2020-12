Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC multa André Maia por gastar dinheiro da iluminação em outra finalidade

O Tribunal de Contas do Acre acatou a denúncia do vereador Fabrício Lima (SD) e multou o Prefeito André Maia por gastar o dinheiro da iluminação pública em outra finalidade se não a compra de lâmpadas e reatores.

Os membros da corte entenderam que o Prefeito não deveria aplicar os repasses da iluminação em outra finalidade. Fabrício levou à denúncia ao TCE/AC a quase um ano e só agora a corte de contas proferiu decisão.

Maia vem acumulando inúmeras multas em virtude de deslizes na administração guiomarense. Todas as multas viram títulos executivos judiciais e são cobrados pela Procuradoria do Estado diretamente das contas pessoais do Prefeito.