Torneio de Futebol reuniu 12 times e 240 atletas no Quinari

O Torneio de Futebol da Independência da Prefeitura de Senador Guiomard reuniu no Estádio Municipal de Futebol 12 times e cerca de 240 atletas, marcando o retorno das atividades de esporte no espaço público.

Segundo o Coordenador de Esportes Samuel Campos, há 6 anos o estádio não tinha iluminação e o esporte estava desassistido há mais de 4 anos. Segundo ele, através do apoio do Prefeito Gilson da Funerária as atividades foram retomadas a partir da realização dos Jogos Escolares.

A animação empolgou os participantes da competição, tanto na primeira, como na última etapa, trazendo a disputa de Top 15 e Chico Paulo, que chegaram até a final, trazendo público para as arquibancadas do Naborzão.

Para o vereador Fabricio Lima, a competição é o começo. Ele lembra que é preciso fazer mais pelo esporte e já compromete-se em ajudar naquilo que se encontra ao seu alcance.

Outro diferencial da competição foi o aproveitamento da equipe técnica da casa. Não se apurou problemas entre jogadores e equipe técnica. Todos se respeitaram mutuamente. O Prefeito Gilson da Funerária elogiou as competições.