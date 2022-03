TJAC forma maioria para condenar acusados de rachadinha

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre TJAC tem formado maioria para condenar jornalistas nomeados na gestão do ex-prefeito André Maia que não prestaram serviços a administração guiomarense.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, os jornalistas foram nomeados para atuarem na TV Quinari de propriedade de Valcy Campos, que também foi testemunha do processo. Gerson Rondon e outros são partes, acusados da prática de rachadinha.

Na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno Jurisdicional, do dia 10/03/2021, após o Relator votar pela improcedência da denúncia e absolvição do indiciado, acompanhado pelas Desembargadoras Eva Evangelista, Denise Bonfim e Regina Ferrari, pediu vista o Desembargador Roberto Barros, ocasião em que os demais Membros resguardaram-se a votar após o voto-vista.

Prosseguindo o julgamento, na Sessão Extraordinária do dia 05/05/2021, o Desembargador Roberto Barros proferiu voto-vista divergindo do Relator, ocasião em que foi acompanhado pelos Desembargadores Samoel Evangelista, Pedro Ranzi, Laudivon Nogueira, Elcio Mendes.

O último a proferir voto foi o desembargador Luiz Camolez, que votou pela condenação do ex-prefeito e dos nomeados considerados servidores fantasmas. Ainda resta pendente o julgamento, podendo voltar ao plenário ainda neste mês de março.