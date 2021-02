TCE/AC informa que ex-secretária de administração recebeu além do que devia

O Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC, encontrou nas contas do município do Quinari, no exercício de 2019, pagamentos irregulares a Glena Fernandes de Souza.

Glena Fernandes de Souza na época do Prefeito André Maia assumiu a Secretaria Municipal de Administração por longo período, logo em seguida ela foi exonerada e passou a responder pelas sindicâncias da Prefeitura.

De acordo com a Corte de Contas, a ex-secretária percebeu valores além do que deveria devendo devolver o valor de R$ 3.390,93. Conforme escreve o auditores do TCE/AC:

“Verifica-se que o 13o salário foi pago no valor de R$ 5.057,60, todavia a Senhora Glena foi nomeada a partir do dia 12/09, devendo ser pago o 13o salário proporcional aos meses em que estava responsável como Secretária de Administração, ou seja, no montante de R$ 1.666,6715, perfazendo uma diferença a comprovar de R$ 3.390,93, passível de devolução”.

Caso a ex-gestora, recentemente nomeada para Compor a Comissão de Licitações não justifique o valor recebido, o mesmo será cobrado do ex-prefeito André Maia.

Glena não reside em Senador Guiomard, ela é do concurso de 2015, e vem participando de todas as gestões, sempre auferindo benesses como funções gratificadas e cargos de confiança.

Outro lado

O Portal Quinari tentou ouvir a ex-secretária, no entanto essa não foi localizada.